俳優・渡辺篤史が案内役を務めるテレビ朝日系の人気番組『渡辺篤史の建もの探訪』（毎週土曜前4：25）25日放送回では、東京都練馬区の高橋邸（※高＝はしごだか）を訪問する。築25年の中古住宅を大胆にリノベーションし、従来の4DKから個室をなくした開放的な住まいへと生まれ変わった住宅が紹介される。【写真】東面外観（改修前／後）「東京都練馬区・高橋邸」もともと窓が少なく閉鎖的だった建物は、開口部を大きく取り、