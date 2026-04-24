元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が24日、コメンテーターを務めるテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）の成長の背景について言及した。村上は22日（日本時間23日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦で5試合連続本塁打を放った。5戦連発はメジャー新人タイ、球団史上7人目の記録で、ドジャース・大谷が持つ日本選手最長記録に並んだ。さらに、24