「レッドソックス−ヤンキース」（２３日、ボストン）吉田正尚が所属するレッドソックスのトッププロスペクト１位のペイトン・トーリ投手が今季初登板初先発で、ア・リーグ東地区首位のヤンキース打線に快投を見せた。６回３安打１失点でキャリアハイの１１三振。メジャー初勝利の権利を得て降板したが、七回にリリーフが逆転を許して白星を逃した。２０２４年ドラフトでレッドソックスから２巡目（全体５０位）で指名を受け