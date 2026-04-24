伝説の名を継ぐ“アルファ”最小のSUVアルファロメオ「ジュニア」は、ブランド初のBセグメントSUVとして2024年4月に世界初公開されました。発表当初の車名は「ミラノ（Milano）」でしたが、イタリア政府から法律上問題があるとの指摘を受け、発表から数日後に改名されました。新たな車名は1960年代のスポーツカー「GT 1300ジュニア」に由来します。日本では2025年6月24日、アルファロメオ創業115周年の記念日に合わせて発売さ