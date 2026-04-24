＜シェブロン選手権初日◇23日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞米女子ツアーの今季メジャー初戦が開幕した。現在、第1ラウンドが進んでいる。【写真】かわいすぎる“お客さん”がいましたディフェンディングチャンピオンの西郷真央が、ホールアウトした。前半は12番でダブルボギーを叩くなど4オーバーで折り返す苦しい立ち上がりに。それでも1番でバーディを奪うと、そこから3連続でスコアを伸ばし、