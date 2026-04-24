＜Sanrio Smile Golf Tournament最終日（2日間競技）◇23日◇グレートアイランド倶楽部（千葉）◇6368ヤード・パー72＞ 明治大学ゴルフ部の女子主将を務めた亀川美羽がネクヒロに初出場。「81」を叩いた初日から最終日は「70」と立て直し、トータル7オーバーの47位タイでデビュー戦を終えた。3月に大学を卒業したばかり。プロテスト合格を目指し、新たな環境でゴルフに取り組んでいる。ツアー記録に迫る好スコアが生まれた第4