Prime Video は、スパイアクションPrime Original『シタデル』シーズン2全7話をプライム会員向けに2026年5月6日より独占配信開始する。『シタデル』シーズン2全7話をプライム会員向けに2026年5月6日より独占配信開始『シタデル』は、伝説のスパイ組織「シタデル」の敏腕エージェントであるメイソン・ケイン（リチャード・マッデン）、ナディア・シン（プリヤンカー・チョープラー・ジョナス）、バーナード・オーリック（スタンリー