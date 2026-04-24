2022年の円安拡大は日本の貿易赤字拡大が主因だったのか？ 2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻をきっかけに原油価格が急騰した。これを受けて日本の輸入額は急増し、それが主因となって、2022年の貿易・サービス収支の赤字は過去最高に拡大した。その中で、110円台でスタートした米ドル／円は一時150円を超えるまで大幅な米ドル高・円安が進んだ（図表1参照）。【図表1】米ドル／円と日本の貿易・サービス