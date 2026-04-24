X JAPANのYOSHIKIが現地時間4月27日、米ロサンゼルスのドジャー・スタジアムで開催されるロサンゼルス・ドジャースのイベント「Japanese Heritage Night」に出演し、アメリカ国歌を演奏することが決定した。【写真】YOSHIKI、4月27日に米ドジャー・スタジアムで米国歌を演奏へ同パフォーマンスは、ドジャース対マイアミ・マーリンズ戦の試合前セレモニーとして披露される予定。「Japanese Heritage Night」は、日本文化や伝統