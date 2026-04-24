人気レースクイーンの霧島聖子（34）が24日までに自身のインスタグラムを更新。“ミニスカ・スマイル”ショットを披露した。「今週末はSUPERFORMULARd.3オートポリス今回1大会1レースなのでいつもよりスケジュールがゆったりめです普段よりファンの皆さんと交流できる時間もあるのでSFオートポリスは毎年特に楽しみなんですよね」と、25、26の両日に大分県日田市のレーシングコース「オートポリス」でスーパーフォーミ