フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」が、“任侠”という新たなジャンルに挑んだ。新作『極道〜GOKUDO〜』で主演を務めるのは、数々の極道作品で存在感を放ってきた山口祥行。脚本・監督は小沢和義が担い、寺島進、本宮泰風、小沢仁志ら実力派も集結した。“組を潰せ”という衝撃の命令から始まる物語が、1話約1分の縦型ドラマで描かれる。『極道〜GOKUDO〜』『極道〜GOKUDO〜』は、俳優としてだけでなく監督として