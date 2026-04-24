【モデルプレス＝2026/04/24】クリエイター「可哀想に！」が放つ「おぱんちゅうさぎ」と「んぽちゃむ」の3Dアニメ化が決定。あわせて、日本テレビ系情報番組「ZIP！」（毎週月〜金 朝5：50〜9：00 ※一部地域を除く放送）放送枠内にて同アニメが放送されることがわかった。【写真】「新しい質感」作者絶賛の“おぱんちゅうさぎ”3Dアニメビジュアル◆おぱんちゅうさぎ＆んぽちゃむ、3Dアニメ化決定各種キャラクターグッズも全世界