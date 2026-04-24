ベンチの選手がレギュラーになる為に心がけるべきこととは いつでも試合に出られる準備をしておこう 【どうして】ベンチだからとボーッとしていると出場したときに何もできない 中学生になってから伸びる選手もいる チームにはレギュラーになる選手とサブになる選手が出てきます。常にレギュラー、常にサブというわけではありませんが、ベンチに座っていることでサブのメンタリティがつ