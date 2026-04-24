ファンタジーマンガのプロットの作り方！世界観×人間ドラマの重要性 パターン別で見るプロットのつくり方ファンタジー編 独自の世界観を伝えるときに重要なのは、マンガの作者と読者の間で必要な情報が共有されていることです。 世界観と人間ドラマがマンガの面白さを決める ファンタジーマンガで重要となるのが、舞台となる世界観の設定とその説明です。 現代とは違う世界のルールや