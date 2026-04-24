◆米女子プロゴルフツアーメジャー今季初戦シェブロン選手権第１日（２３日、テキサス州メモリアルパーク・コース＝６８１１ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、昨年国内ツアー年間ランク２位の神谷そら（郵船ロジスティクス）は５バーディー、２ボギーで３アンダーの６９で回り、トップと４打差の８位と好スタートを切った。イーブンパーで迎えた後半出だしの１番でバーディー後、２番は３パットでボギー。それで