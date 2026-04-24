きょう東証スタンダード市場に新規上場した梅乃宿酒造は、公開価格と同じ６００円カイ気配でスタートした。 同社は、奈良県の中堅酒造会社。２５年１０月に行われた高市早苗首相とトランプ米大統領の首脳会談後の昼食会で採用された「葛城純米大吟醸」などの日本酒や、果実を漬け込んだ日本酒リキュール「梅乃宿の梅酒」「あらごしシリーズ」などを中心に、ジンなどのスピリッツを製造販売してい