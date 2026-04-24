腸閉塞の初期症状は、腹痛や吐き気、おなかの張りなど、日常的な消化器系の不調ととても似ています。そのため、「少し休めば治るだろう」と見過ごしてしまう方も少なくありません。どのようなサインが重なったときに受診を検討すればよいのか、また症状が時間とともにどのように変化していくのかについて、具体的なポイントを交えながら解説します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）