老化の進行を穏やかにするためには、特別な治療だけでなく、日常生活の中で継続できる取り組みが土台となります。スキンケアや紫外線対策、適度な運動とストレッチなど、毎日の習慣として無理なく続けられる方法を実践することが大切です。ここでは、今日から取り入れられる具体的な改善策について解説します。 監修医師：松澤 宗範（青山メディカルクリニック）2014年3月 近畿大学医学部医学科卒業 2014年4月 慶應義塾大学