バンコク国際モーターショーの熱狂をリポートします。特にユニークだったのが、中国EVメーカーが、トヨタ自動車の高級ミニバン・アルファードに似たEVミニバンを出していたこと。タイや中国では非常に人気となっているようです。（モータージャーナリスト／安全運転インストラクター諸星陽一）中国EVが席巻するタイ新車市場今年もバンコク国際モーターショーに行ってきました。2026年は12日間の延べ来場者数が過去最高の179万8