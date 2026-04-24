24日8時51分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前日清算値比75ポイント高の3万3880ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万3833.24ポイントに対しては46.76ポイント高。 株探ニュース