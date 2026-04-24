ルネサスエレクトロニクス [東証Ｐ] が4月24日午前(09:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結最終利益は前年同期比2.6倍の681億円に急拡大した。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同一期間の7.0％→23.8％に急改善した。 株探ニュース