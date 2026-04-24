くすりの窓口 [東証Ｇ] が4月24日午前(09:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の24億円→26.6億円(前の期は19.4億円)に11.1％上方修正し、増益率が23.7％増→37.4％増に拡大し、従来の7期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の11.4億円→14.1億円(前年同期は10.1億円)に23.2％