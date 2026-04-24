ブロックチェーン技術を導入したメタバースMMORPG「元素騎士オンライン」が、サービス終了の危機から一転、運営体制を一新して継続することが明らかになりました。運営を引き継ぐのは、なんと同ゲーム内で活動するプレイヤー自身が立ち上げた新会社です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■赤字によるサービス終了発表からの大逆転劇「元素騎士オンライン」は2026年2月末の時点で、多額の固定費に対する大