中国メディアの揚子晩報は22日、招待されてタイの水掛け祭りへ行ったところミャンマーの詐欺拠点に売られた中国広東省の大学1年女子学生について伝えた。記事によると、女子学生は「友人」に招待され水掛け祭りに参加するつもりで4月10日に広州白雲国際空港からタイへ渡航した。15日の帰りの航空券も購入済みで、数日間旅行などして帰国するつもりだった。しかし、10日午後5時55分に到着したところ、「友人」は現れず、1人の男に拘