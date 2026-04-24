22日、岩手県大槌町で発生した山林火災は、現在もまだ鎮圧に至っていません。23日夜には住宅地に火が差し迫るような場面もありました。大槌町大槌から中継です。およそ2時間ほど前は山の輪郭がはっきりと確認できたのですが、風向きが変わりました。山から住宅地方面に風が吹き始め、山は煙に覆われています。24日は朝からヘリコプターによる上空からの消火活動が続いています。22日午後2時ごろ、大槌町の小鎚地区で山林火災が発生