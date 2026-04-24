テレビ東京は25日午後0時15分から、特別番組『気になりすぎて、滞在中。』を放送する。この番組は、巷で話題の“気になりすぎる人や現場”にリポーターが長期滞在し、その現場のリアルを観測する、全く新しい社会派なドキュメント調査バラエティーとなっている。【番組カット】元受刑者を迎える女性社長の思いは…スタジオで見守る優香番組の最大の見どころは、「光と影」あるいは「最先端と泥臭さ」と、全く毛色の異なるテー