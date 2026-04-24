【ワシントン共同】トランプ米大統領は23日、12月に米南部フロリダ州で開く20カ国・地域（G20）首脳会議に、ロシアのプーチン大統領が参加すれば「とても有益だろう」と語った。実際に参加することは考えにくいとの見方も示した。ホワイトハウスで記者団に語った。今年のG20は米国が議長国を務める。発言に先立ちワシントン・ポスト紙が、トランプ氏がG20首脳会議にプーチン氏を招待する意向だと報じていた。トランプ氏は招待