米メタが、従業員のおよそ10％に相当する約8000人を解雇する計画を明らかにした/Peter DaSilva/Reuters/File（CNN）米メタは23日、従業員のおよそ10％に相当する約8000人を解雇する計画を明らかにした。テクノロジー業界では人工知能（AI）を一因とする人員削減が相次いでおり、今回の決定はその最新事例となる。同社は約6000件の求人枠も閉鎖する。メタの最高人事責任者ジャネル・ゲイル氏が、ブルームバーグ通信が報じたメモの中