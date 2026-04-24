ChatGPTでGPT-5.5を使っているところ Image: かみやまたくみ かなりいいモデルだと思います。2026年4月23日、OpenAIが新しいAI「GPT-5.5」をリリースしました。既にChatGPTなどで利用可能になっています。GPT-5.5は既存モデルから大きな性能の伸びを見せており、より複雑な処理を少ない指示で実現できるようになっているのが最大の特徴です。 テスト