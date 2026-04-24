筆者の友人の娘は中学生の頃より学校へ足が向かなくなり、明確な理由もないまま朝になると体調を崩し、次第に欠席が増えていきました。中学・高校ともに出席日数はぎりぎりで卒業には至ったものの、その後の進路は定まらず、友人は母親として何が最善なのか答えを見いだせない日々。そうした折、ふと「海外留学」という選択肢が思い浮かび……？ 活路