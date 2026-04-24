暖かくなってきたとはいえ、まだまだ朝晩は冷えることがある春先。そんなことを感じてか、こたつを出してほしいと圧を掛けてくる猫さんが話題です。反響があった動画は記事執筆時点で1.3万再生され「リノちゃんの粘り勝ち」「無言のプレッシャーが一番効くw」「こたつ片付けられないは猫あるあるですよね」といったコメントが寄せられました。 【動画：寒い日、猫がコタツを出してほしい様子で…想像以上に『プレッシャ&#