飼い主さんが起きるのをそっと伺う猫ちゃんたちの姿が、可愛すぎると反響を呼んでいます。 話題の投稿は28万回以上表示され「キジ部隊前進！後軍白黒部隊は待機！敵の様子を伺いつつ慎重に進め！」「そーーっと、寄ってきて起こそうとしてるのかな？？」「1～3歳くらいの時の息子を思い出したわ」とのコメントが寄せられていました。 【動画：飼い主が起きているか確認しに来た猫→『動き』を見ていると