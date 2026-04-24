冷蔵庫を開けるたびに、中身のごちゃつきが気になるという人も多いのでは？ 大きさも形状もバラバラな食品をすっきり整理整頓して、冷蔵庫をきれいに保てそうな、「新作収納」が【3COINS（スリーコインズ）】から登場していました。シンプルなデザインかつ、使いやすい工夫がされた収納グッズは、お気に入り登録数が2,400人を超える人気ぶり（2026/4/17時点）。「こういう物が欲しかった！」と、声が出てしまいそうな収納グ