モデルのケンダル・ジェンナー（30）と俳優ジェイコブ・エロルディ（28）が、ここ「数カ月」交際しているという。2人は以前から知り合いだったものの、関係を友人のままにするかどうか、ケンダルは迷っていたそうだ。 【写真】セレブとしても知られるケンダル・ジェンナー 転機となったのは、妹でモデルで実業家のカイリー・ジェンナーの存在だった。カイリーの恋人で俳優のティモシー