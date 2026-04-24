霜降り明星、チョコレートプラネット、ハナコが土曜の夜を盛り上げる、コントあり企画ありの総合お笑いバラエティー番組、２５日放送のフジテレビ系「新しいカギ」（午後６時半）は、ＮｉｚｉＵを迎えて、長田の母校で大規模な「学校かくれんぼ」を開催する。初参戦を終えて、ＮｉｚｉＵのリーダー、ＭＡＫＯは「生徒の皆さんの元気と団結力をたくさん感じることができました」と語り、ＭＡＹＡは「教室や制服、チャイムの音な