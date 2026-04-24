◆全日本プロレス「チャンピオン・カーニバル２０２６」（２３日、新宿ＦＡＣＥ）観衆５２０人（札止め）全日本プロレスは２３日、新宿ＦＡＣＥで春の本場所「チャンピオン・カーニバル（ＣＣ）２０２６」を行った。前売り券が全席完売となった大会。セミファイナルのＡブロック公式戦で昨年覇者の斉藤レイが「ＨＡＶＯＣ」潮崎豪と初の一騎打ち。激しいチョップ合戦など真っ向からぶつかり合った熱闘は、レイが１２分３１秒、