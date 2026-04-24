クリエイター・可哀想に！による人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」「んぽちゃむ」が3Dアニメ化され、『可哀想に！劇場』として日テレ『ZIP！』（毎週月〜金曜前5：50〜9：00 ※一部地域を除く）放送枠内にて全国ネット放送されることが発表された。脚本・絵コンテまで可哀想に！による完全書き下ろしで、制作はマーザ・アニメーションプラネットが担当する。【画像】哀愁漂うおぱんちゅうさぎの横顔…『可哀想に！劇場』開