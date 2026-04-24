軍師の力を見せつけた。EX風林火山・勝又健志（連盟）が4月23日、「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズの第2試合に登板。アガリ7回で、7万点台の大トップを飾った。【映像】軍師・勝又、鬼のアガリで7万点台の大トップ（一部始終）1試合目に出場し箱下のラス目となった内川幸太郎（連盟）の雪辱を見事に晴らした。当試合は起家からTEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）、BEAST X・鈴木大介（連盟）、赤坂ドリブンズ・園