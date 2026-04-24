お散歩中の秋田犬が看板にビビッて歩かなくなったので、飼い主さんが体を支えて強制連行したら…？情けなくて可愛い姿に思わず笑ってしまう人が続出し、投稿は記事執筆時点で2万1000回再生を突破しています。 【動画：なぜか『工事中の看板』にビビりまくる秋田犬→歩かなくなったので、仕方なく…可愛すぎる『強制連行』】 秋田犬が看板にビビりまくって… TikTokアカウント「sakurahime_2021_0118」に投稿されたのは、秋