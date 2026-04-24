トッテナムが新たなスポーツディレクター（SD）として前ドルトムントのセバスティアン・ケール氏の招へいに近づいているようだ。現在トッテナムでは前アストン・ヴィラのSDで、2023年10月からテクニカルディレクター（TD）を務めていたヨハン・ランゲ氏が、昨年10月からSD職を務めている。しかし、ここ最近の監督人事や移籍市場での不調によって今季限りでの退任が既定路線となっている。そんななか、イギリス人ジャーナリス