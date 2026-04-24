人気ホラーシリーズ最新作『スクリーム7』が、全米での大ヒットを受け、6月19日より日本で急きょ公開されることが決定。本予告映像とビジュアル、場面写真が一挙解禁された。【動画】『スクリーム 7』原点回帰＆怖さ倍増の本予告映像本作は、1996年に誕生した『スクリーム』シリーズの最新作。ホラーの枠を超えた“犯人考察型サスペンス”として一世を風靡（ふうび）し、今なお世界中に熱狂的ファンを持つ人気シリーズだ。今回