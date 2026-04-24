雨が降った西日本・東日本の天気は、日本海側から回復に向かう見込みです。西日本の太平洋側・東海では雲がとれにくく、九州南部では再び雨のところがあるでしょう。■全国天気（24日予報）西日本・東日本に雨を降らせた低気圧は、関東の東に離れ、前線も南下して陸地から離れるでしょう。西日本の日本海側・北陸の天気は回復して、昼前には晴れてくるところが多い見込みです。西日本の太平洋側・東海では、雲がとれにくく、九州南