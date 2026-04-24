労働社会学が専門の千葉商科大の常見陽平教授が24日、Xを更新。23日放送のテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演した際、番組アシスタントを務める松岡朱里アナウンサーに質問した意図を説明した。常見氏は昭和と令和の働き方をめぐる世代間の違いをパネルコーナーに出演。昭和世代と令和世代の社員の意識の違いや、2つの世代の働き方や、仕事に対する認識の違いなどに触れたほか、最近の若い社員に