クラウディオ・ラニエリ氏がローマのシニアアドバイザーを辞任する見込みだ。イタリアメディア『イル・テンポ』が報じている。生粋のローマ人で現役時代と指導者としてジャッロロッシに長らく仕えてきたレジェンド中のレジェンドの一人であるラニエリ氏。混迷を極めた昨季はクラブの窮地を救うべく2024年11月に自身3度目の指揮を執り、ヨーロッパリーグの出場権獲得に貢献。その後、今季からはシニアアドバイザー職に就任し