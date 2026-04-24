TWS（トゥアス）が、5枚目ミニアルバム「NO TRAGEDY」のハイライトメドレー映像を公開した。エンターテインメント企業HYBE（ハイブ）のYouTube（ユーチューブ）チャンネルに掲載した。映像の随所に、シェークスピアの作品「ロミオとジュリエット」の象徴的なシーンを連想させるような場面があった。水槽の向こうでのみずみずしい初対面から、バルコニーでのロマンチックな告白、悲劇を招いた毒薬を踏んで転ぶ姿まで、原作の素材を