親せきが集まったタイミングで相続の話になった際、口頭で「家は長男に相続させる」などと宣言される場合もあるでしょう。しかし、口約束のみの遺言では、正式な遺言扱いにならない可能性があります。 今回は、正式な遺言となる条件や遺言書の種類、口頭でも遺産を受け取れる可能性がある方法、相続した場合の税金などについてご紹介します。 口頭での遺言は正式な遺言にならない場合がある 口約束での遺言は、原