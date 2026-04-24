飯田市を流れる天竜川で100年以上の歴史を持つ舟下りいま、船頭の高齢化が課題となっています。こうした中、24歳の男性が船頭を目指し、スタッフとして働いています。男性には、大きな夢があります。豪快な波しぶきに大盛り上がり。天竜川6キロを下る舟下りです。船を漕ぐのは大阪府出身の黒田倫希さん（24）。船頭を目指す見習いです。去年10月から飯田市で地域おこし協力隊として活動する黒田さん。地域課題でもある放置竹林の整