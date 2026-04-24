早くも信州の山の恵み・山菜が旬の時期を迎えています。長野市にある道の駅ではタラノメやコシアブラなどおなじみの山菜のほかに「あの食材」も一足早く並んでいます。記者リポート「こちらにはたくさんの旬の山菜がずらりと並んでいます」コゴミにウド、ワラビやコシアブラ。長野市の道の駅信州新町では山菜の販売がピークを迎え23日はおよそ10種類の山の幸が並びました。買い物客「タラノメとコシアブラ。（どうやっ