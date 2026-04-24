これはイランの革命防衛隊が、23日にSNSで公開した映像。大型船に小型船が近づき、覆面の人物らが船の側面から銃を構えて乗り込む様子が映されています。AP通信などによりますと、革命防衛隊は22日、ホルムズ海峡で貨物船など3隻を攻撃し、そのうち2隻をだ捕しました。声明で、2隻には度重なる違反行為があったなどとしていて、1隻は、イスラエルと関係がある船舶だとしています。イランによる船舶のだ捕は、アメリカとイスラエル