リニア中央新幹線の長野県駅が建設される飯田市。工事現場を一望できる展望台が設けられ22日、地元住民に公開されました。飯田市の上郷飯沼と座光寺で行われている工事。ここはJR東海が4年前から進めているリニア中央新幹線の長野県駅の工事現場です。今回、JR東海が工事を一望できる展望台を設置し、5月の一般公開に先駆けて、22日、地域住民や報道向けに披露しました。展望台は、駅に近い風越山トンネルの入り口のすぐ横、標高47